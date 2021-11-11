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السعودية.. رئاسة أمن الدولة تحذر من جمع التبرعات لجهات داخلية أو خارجية!

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السعودية.. رئاسة أمن الدولة تحذر من جمع التبرعات لجهات داخلية أو خارجية!
شعار رئاسة أمن الدولة السعودية
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حذرت رئاسة أمن الدولة السعودية من جمع التبرعات لجهات داخلية أو خارجية وقالت إن هذه التبرعات قد تكون مصدرا لتمويل الإرهاب.

وقال الحساب الرسمي لرئاسة أمن الدولة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأربعاء، إن جمع الأشخاص للتبرعات، لجهات داخلية أو خارجية، مخالف للأنظمة والتعليمات، وقد يكون مصدرا لتمويل الإرهاب.

المصدر: RT

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