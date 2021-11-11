السعودية.. رئاسة أمن الدولة تحذر من جمع التبرعات لجهات داخلية أو خارجية!
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حذرت رئاسة أمن الدولة السعودية من جمع التبرعات لجهات داخلية أو خارجية وقالت إن هذه التبرعات قد تكون مصدرا لتمويل الإرهاب.
وقال الحساب الرسمي لرئاسة أمن الدولة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأربعاء، إن جمع الأشخاص للتبرعات، لجهات داخلية أو خارجية، مخالف للأنظمة والتعليمات، وقد يكون مصدرا لتمويل الإرهاب.
جمع الأشخاص للتبرعات، لجهات داخلية أو خارجية، مخالف للأنظمة والتعليمات، وقد يكون مصدرًا لتمويل الإرهاب. pic.twitter.com/M0ZBJ6Hhkd— رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) November 10, 2021
المصدر: RT
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