وزير الطاقة السعودي: ملتزمون بخفض الانبعاثات الكربونية
Reuters Victor Fraile VF/WS
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أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه من الضروري الاعتراف بتنوع الحلول المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية حول العالم.
وقال خلال مشاركته في مؤتمر المناخ "COP26": " لا بد أن يتم ذلك دون التحيز لمصدر من مصادر الطاقة على الآخر، كما ورد في اتفاقية باريس للمناخ".
وأضاف: "المملكة ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية".
وتابع أن "مواجهة تغير المناخ تحتاج استجابة دولية فاعلية، ونجاح الاستجابة يكمن في 3 ركائز أساسية تتضمن: أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، والتصدي لتحديات التغيرات المناخية".
المصدر: "سبق"
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