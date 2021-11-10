مصر تسجل 63 وفاة و934 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 وفاة يوم الأربعاء، مقابل 921 إصابة و56 وفاة الثلاثاء.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي مصابي الفيروس حتى الأربعاء بلغ 340269، منهم 284993 تم شفاؤهم، و19249 حالة وفاة.

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وتشهد مصر منذ أغسطس ارتفاعا جديدا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة في ظل الموجة الرابعة من الجائحة.

المصدر: وكالات