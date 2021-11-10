 
مباشر

مصر تسجل 63 وفاة و934 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 63 وفاة و934 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
مصر تسجل 63 وفاة و934 إصابة جديدة بفيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rpjq

سجلت وزارة الصحة المصرية 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 وفاة يوم الأربعاء، مقابل 921 إصابة و56 وفاة الثلاثاء.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي مصابي الفيروس حتى الأربعاء بلغ 340269، منهم 284993 تم شفاؤهم، و19249 حالة وفاة.

إقرأ المزيد
مستشار السيسي يعلن دخول مصر ذروة الموجه الرابعة لفيروس كورونا
مستشار السيسي يعلن دخول مصر ذروة الموجه الرابعة لفيروس كورونا

وتشهد مصر منذ أغسطس ارتفاعا جديدا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة في ظل الموجة الرابعة من الجائحة.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا