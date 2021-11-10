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مصر.. السجن 5 سنوات لعامل اعتدى جنسيا على طفلين في مسجد بالإسكندرية

أخبار العالم العربي

مصر.. السجن 5 سنوات لعامل اعتدى جنسيا على طفلين في مسجد بالإسكندرية
Reuters
مصر.. السجن 5 سنوات لعامل تعدى جنسيا على طفلين داخل مسجد في الإسكندرية
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية بسجن عامل بمديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية 5 سنوات، هتك عرض طفلين في مسجد بدائرة شرطة ثالث المنتزه، شرقي المحافظة.

وأفاد موقع "القاهرة 24" المصري بأن المتهم استدرج المدعو "س. ص. ر." 13 عاما، بعد مساعدته في أعمال نظافة المسجد لارتكاب فعل فاحش بحقه عقب إغلاق المسجد وكرر نفس فعلته مع الطفل "ف. م. ج." 8 سنوات.

وجرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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