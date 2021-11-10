تمنى احترام موعدها.. وزير الخارجية المصري: الانتخابات الليبية ستخضع لرقابة حرة

أشار وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أن الانتخابات الليبية المرتقبة "ستخضع لمراقبة حرة"، وأعرب عن أمله بأن تفضي إلى انتخاب رئيس وبرلمان يمثلان كل مكونات الشعب الليبي.

وأعرب شكري عن أمله بأن يُحترم الإطار الزمني المحدد لعقد الانتخابات الليبية (في 24 ديسمبر القادم)، قائلا إن انتخاب حكومة جديدة في ليبيا سيضع حدا للنزاع التنافس الإقليمي هناك، وأن من شأن ذلك أيضا توحيد البلاد.

وأضاف شكري في ندوة صحفية أثناء زيارته لواشنطن أن المؤتمر حول ليبيا المرتقب في باريس يوم الجمعة القادم ينبغي أن يقدم إضافة إلى المؤتمرين اللذين شهدتهما برلين، خاصة فيما يتعلق بالتفويض الممنوح للجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوضع خارطة طريق وجدول زمني لخروج القوات الأجنبية.

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وأكد أنه سيحضر المؤتمر الذي قال إنه سيؤكد المبادئ الأساسية المتفق عليها في مؤتمري برلين وقرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة الليبية.

وأضاف أن الوضع المضطرب الذي شهدته ليبيا طوال السنوات العشر الماضية "يمكن أن ينتهي الآن بعملية انتخابية تفضي إلى تشكيل حكومة تمثل الشعب الليبي" وأشار إلى أن "الانتخابات ستخضع لمراقبة حرة".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT