إسرائيل.. إدانة عاملة إغاثة إسبانية ساعدت فصيلا فلسطينيا بـ"دعم الإرهاب"

أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية عاملة الإغاثة الإسبانية خوانا رشماوي بتهمة "دعم الإرهاب، واستغلال منظمتها لدعم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وورد في بيان صادر عن وزارتي الدفاع والخارجية الإسرائيليتين، إن الإسبانية اعترفت أمام المحكمة بدورها في جمع الأموال لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وأشارت رشماوي إلى أن منظمتها، واتحاد لجان العمل الصحي، وذراع مدني للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إضافة إلى 6 جماعات أخرى، تم حظرها في إسرائيل مؤخرا.

وقدمت رشماوي اعترافاتها في إطار صفقة مع التحقيق شملت حكما بالسجن 13 شهرا وغرامة قدرها 50 ألف شيكل (نحو 16 ألف دولار).

يذكر أن المنظمة التي تترأسها رشماوي تم حظرها في إسرائيل عام 2020.

المصدر: فرانس برس