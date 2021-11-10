أستاذ فقه بالأزهر: نقل الأعضاء من الخنزير للإنسان حرام شرعا

شدد أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر على أن نقل الأعضاء من الخنزير للإنسان حرام بالنص التشريعي، وليس نصا فقهيا يقبل الاجتهاد.

وقال كريمة: "اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على عدم جواز التداوي بالمحرم والنجس".

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وأضاف أن الخنزير محرم لحمه وسائر أجزائه، مشيرا إلى أن "الفقهاء أكدوا أن الخنزير رجس وما ينفصل عنه من سوائل وأعضاء تعتبر محرمة على الإنسان".

وعن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، قال: "أنت لا تملك جسدك فهو ملك لله، الإنسان يملك المنافع فقط ومن لا يملك لا يبيع ولا يهب، وهذه حدود الشرع وهذه الوصية باطلة لا تنفذ".

وأكد أن الجسد ملك الإنسان والإنسان له حق الانتفاع منه ومن مات يذهب سليما إلى الله، مشددا على أنه ضد نقل الأعضاء بشكل عام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية