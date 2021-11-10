لعمامرة: الجزائر ستشارك في مؤتمر باريس حول ليبيا لكن حضور تبون ليس مواتيا

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن الرئيس عبد المجيد تبون لن يحضر ندوة باريس حول ليبيا، وإن كان أكد مشاركة الجزائر فيها.

وقال لعمامرة إن بلاده ستشارك في الندوة إلا أن "الظروف ليست مواتية" لمشاركة تبون فيها.

وفي ندوة صحفية أعقبت مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الجزائر العاصمة، أضاف لعمامرة أن "الظروف ليست كافية لمشاركته شخصيا (الرئيس تبون) في هذه الندوة رغم التزامه بدور الجزائر الفعال الى جانب الاشقاء الليبيين, والدفع بالقضية الليبية الى الحل السلمي والديمقراطي المنشود".

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وتعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي الذي أعرب أمس عن تمنياته بأن يشارك تبون في المؤتمر، كما أبدى احترامه "للأمة الجزائرية"، وصف لعمامرة التصريح بأنه "يحمل أفكارا معقولة".

وكانت الرئاسة الفرنسية أصدرت أمس الثلاثاء بيانا قالت فيه إن الرئيس ايمانويل ماكرون يحترم كثيرا الأمة الجزائرية وتاريخها وسيادة الجزائر وأنه أبدى أسفه للجدل وسوء التفاهم الذي ساد مع الجزائر في الفترة الأخيرة.

كما يتمنى مشاركة الرئيس تبون في مؤتمر ليبيا يوم الجمعة بباريس.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية