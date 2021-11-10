فلسطين: القبض على محكوم غيابيا بالسجن 15 عاما بتهمة التخابر مع إسرائيل
Reuters
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ألقت الشرطة الفلسطينية جنوب شرق القدس القبض على محكوم غيابيا بالسجن 15 عاما أدين بالتخابر مع إسرائيل.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن "قوة من المباحث العامة ومركز شرطة جنوب شرق القدس وبمساندة قوة من الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأشخاص المطلوبين للعدالة منذ سنوات وهو محكوم غيابيا 15 سنة بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي".
وأكدت أنه "تم تسليم المحكوم لجهات الاختصاص من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا".
المصدر: "القدس نت"
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