مصر.. تصفية تاجري مخدرات بالفيوم بمواجهة مع الأمن

أعلنت القوات الأمنية المصرية تصفية تاجري مخدرات في تبادل لإطلاق النار معهما بالفيوم.

وقالت الأجهزة الأمنية المصرية إن القتيلين يتاجران بالمخدرات، وهما من العناصر شديدة الخطورة وسبق اتهامهما بـ35 قضية وأحدهما مطلوب بأحكام في 3 جنايات.

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وكانت تحريات الشرطة المصرية توصلت إلى أن المتهمين يتخذان من إحدى الأراضي الزراعية بمركز سنورس بالفيوم وكرا لترويج المخدرات وترويع الأهالي وإحداث الذعر.

وداهمت قوة من الشرطة الوكر وفوجئت بإطلاقهما وابلا من الرصاص، فبادلتهما إطلاق النار حيث أسفرت المعركة عن مصرع المتهمين، وعثر بجوار جثتيهما على بندقيتين آليتين وسلاحين ناريين وكمية من الذخيرة والمخدرات المختلفة.

المصدر: RT