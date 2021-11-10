البطريرك أفرام الثاني يبحث مع بوغدانوف مصير مطراني حلب

بحث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس مار إغناطيوس أفرام الثاني مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو الأوضاع في سوريا والمنطقة.

ونقلت وكالة "سانا" عن أفرام الثاني أنه دعا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى معرفة مصير مطراني حلب المخطوفين، بولس يازجي مطران أبرشية حلب للروم الأرثوذكس، ويوحنا إبراهيم مطران حلب للسريان الأرثوذكس اللذين تعرضا للخطف على أيدي التنظيمات الإرهابية.

وأشار أفرام الثاني إلى الأوضاع العصيبة الراهنة في المنطقة وخاصة في سوريا والأزمات الكثيرة وتداعياتها على المواطنين.

وأطلع بوغدانوف أفرام الثاني على الجهود التي تبذلها روسيا في المنطقة وعزمها على مواصلة العمل في سبيل الوصول إلى الحلول المناسبة والشاملة للأزمات.

المصدر: "سانا"