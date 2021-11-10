مصر.. ضبط هارب من حكمين بالإعدام والمؤبد في أسيوط
Globallookpress
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تمكن الأمن العام المصري من ضبط هارب من حكمين بالإعدام والمؤبد في أسيوط.
وفي التفاصيل، قال مراسل RT إن معلومات وردت مفادها قيام حاصل على دبلوم مقيم بمركز أسيوط ومطلوب التنفيذ عليه في 3 جنايات "قتل وإتلاف"، ومحكوم عليه فيها بالإعدام والسجن المؤبد، بتغيير محل إقامته واستأجر شقة في دائرة مركز أبنوب.
وأضاف أنه وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط، أمكن ضبطه.
وأفاد بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: RT - ناصر حاتم
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