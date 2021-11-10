مدير مشروع "سد جوليوس نيريري" التنزاني: 500 مهندس وفني مصري يشاركون في إنشاء السد

أعلن المهندس المصري أيمن عطية القائم بأعمال مدير مشروع "سد جوليوس نيريري" في تنزانيا، أن تنزانيا تثق بالمهندس المصري في إنشاء أهم السدود.

وأضاف عطية عبر قناة "الحياة" مساء الأربعاء: "تنزانيا ترغب في إحداث نقلة نوعية بإنشاء "سد جوليوس نيريري" الذي يتم إنشاؤه بأيادي مصرية، مشيرا إلى أن العاصمة دار السلام تبعد 350 كيلومترا من موقع إنشاء السد.

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وقال: "عندما يعلم الشعب التنزاني أننا مصريون عاملون في مشروع سد جوليوس نيريري يستقبلوننا بحفاوة كبيرة".

وتابع: "الطاقم المصري ما بين مهندسين ومشرفين وفنيين نحو 500 فرد.. عملنا على رفع كفاءة مجموعة من الشعب التنزاني القائمين على تنفيذ وإنشاء "سد جوليوس نيريري".

ويضم مشروع "سد جوليوس التنزاني" محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، وينفذه تحالف مصري مكون من شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إلكتريك" بتكلفة تبلغ 2.9 مليار دولار.

ويتم إنشاء "سد جوليوس التنزاني" على نهر روفيجي بطول 1025 مترا عند القمة، وبارتفاع 131 مترا، بسعة تخزينية حوالي 34 مليار م3، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميغا وات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية