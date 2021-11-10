الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية نوعية استهدفت معسكرات في ظهران السعودية ومأرب وتعز اليمنيتين

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عن تنفيذ عمليات نوعية استهدفت خلالها معسكرات في ظهران بمنطقة عسير السعودية، ومأرب وتعز في اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إن "القوة الصاروخية تمكنت بفضل الله من تنفيذ عملية نوعية استهدفت معسكرات في ظهران الجنوب بمنطقة عسير السعودية ومأرب وغربي تعز"، مشيرا إلى أن الإصابات كانت دقيقة.

وأضاف أن "ثلاثة صواريخ باليستية استهدفت معسكر الفوج الأول في ظهران الجنوب بمنطقة عسير، ونتج عن العملية سقوط أعداد كبيرة من ضباط وجنود العدو السعودي بين قتيل وجريح".

وتابع أن "صاروخين باليستيين استهدفا معسكرا تدريبيا للعدو غربي تعز، وصاروخين بالستيين آخرين استهدفا تجمعات المرتزقة في البلق الأوسط ومعسكر آخر بمأرب".

وأردف قوله: "العملية أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة المحليين والجنود والضباط السعوديين وعلى رأسهم قائد الفوج الأول في ظهران الجنوب".

القوة الصاروخية تتمكن بفضل الله من تنفيذ عملية نوعية استهدفت معسكرات في ظهران الجنوب بمنطقة عسير السعودية ومأرب وغربي تعز، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله حيث توزعت كالتالي: — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 10, 2021

المصدر: RT