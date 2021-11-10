التحالف العربي ينفي انسحاب قواته من جنوب اليمن

أعلن التحالف العربي في اليمن أن قواته تعيد انتشارها بما يتسق مع استراتيجية التحالف لدعم القوات اليمنية، وأن هذه التحركات لا تعني الانسحاب من جنوب غربي اليمن.

وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف لـ"رويترز" إن التقارير المتداولة بخصوص انسحاب عسكري سعودي من جنوب اليمن لا أساس لها وغير صحيحة.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

وما زال نحو 3.3 مليون شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.

المصدر: رويترز