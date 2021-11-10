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الرئاسة اللبنانية ترد على بري: ما قاله الرئيس عون ليس نصف الحقيقة بل الحقيقة كلها

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الرئاسة اللبنانية ترد على بري: ما قاله الرئيس عون ليس نصف الحقيقة بل الحقيقة كلها
Reuters Dalati Nohra
الرئيس اللبناني ميشال عون
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علقت الرئاسة اللبنانية على رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على تغريدة للرئيس ميشال عون قال فيها إن "الأبرياء لا يخافون القضاء"، مؤكدة أن عون قال "الحقيقة كاملة".

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وقالت الرئاسة في بيان لها: "أوردت محطة الـ"أن بي أن" (الناطقة باسم حركة أمل التي يرأسها بري) في مقدمة نشرتها الاخبارية بعد ظهر اليوم كلاما مسيئا تناولت فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خلفية التغريدة التي كان نشرها قبل ظهر اليوم عن "أن الأبرياء لا يخافون القضاء"، موردا حكمة للإمام علي يقول فيها: من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومنّ من أساء به الظن".

وأضافت أن "ما أوردته المحطة التلفزيونية في مقدمتها، يطرح تساؤلات عدة، فلماذا اعتبر من سارع إلى الرد على تغريدة رئيس الجمهورية نفسه معنيا بها؟، فما أورده الرئيس عون كان كلاما في المطلق لم يستهدف أحدا، لا بالاسم، ولا بالصفة، وهو جزء من تربية شكلت حِكم الإمام علي واقواله، إحدى قواعدها الأساسية والتي يمكن الاستشهاد بها في تلقين تعاليم الأخلاق".

وتابعت أنه "ليس في التغريدة أي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إضفاء أبعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينيا عليها؟، معتبرة أن هذا الأمر "يشكل تماديا مشبوها ومكررا في اللعب على الوتر الطائفي لأهداف واضحة القصد ولا تحتاج إلى تفسير".

وأردفت قولها: "لماذا اعتبر من رد على التغريدة بأن المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، فيما هناك قضايا أخرى عالقة أمام القضاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ملابسات أحداث الطيونة - عين الرمانة؟"، مشيرة إلى أن "أي ريبة لدى أصحاب الرد جعلتهم يعتبرون أن الكلام موجها إليهم".

وأضافت: "لعل الأجوبة على ما تقدم ليست بالأمر الصعب، لأن ما قاله الرئيس عون في تغريدته ليس نصف الحقيقة، بل الحقيقة كلها، وقديما قيل: إن اللبيب من الإشارة يفهم!".

 

المصدر: "الجديد"

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