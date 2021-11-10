تونس.. وقفة احتجاجية وسط العاصمة رفضا للاعتداءات الأمنية على أهالي عقارب (فيديو)

شهدت العاصمة تونس يوم الأربعاء احتجاجات مناهضة "للاعتداءات الأمنية على المتظاهرين في عقارب" الذي خرجوا تنديدا بقرار إعاد فتح مكب للنفايات في المنطقة.

وندد المتظاهرون باستعمال قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لصد المحتجين، مؤكدين أن الشارع "ملك للشعب".

ومنعت قوات الأمن تقدم المتظاهرين نحو المقر المركزي لوزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة، وطالبتهم بالوقوف أمام للمسرح البلدي للتعبير عن موقفهم.

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واحتدمت المواجهات بين قوات الأمن التونسي والمحتجين، الأربعاء، في مدينة عقارب بولاية صفاقس، واستخدم الأمن الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الرافضين قرار استئناف نشاط مكب النفايات في المدينة، محذرين من مخاطره الصحية والبيئية.

وكان المتظاهرون قد اتجهوا إلى محيط مكب النفايات إلا أن الأمن تصدى لهم.

وتشهد مدينة عقارب التابعة لصفاقس (وسط تونس) شللا بسبب الإضراب العام في القطاعين العام والخاص، وقد أغلق المحتجون كافة مداخل المدينة.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن إضرابا عاما في المدينة، اليوم، فيما فتحت السلطات الرسمية في تونس تحقيقا في مقتل شاب خلال تظاهرات في عقارب.

وقال الاتحاد في بيان، إن الإضراب العام سيشمل القطاعين الخاص والعام.

المصدر: RT