"الاتحاد التونسي للشغل" يطالب بتوضيح الرؤية السياسية وتبديد الغموض المحيط بالوضع في البلاد

طالب "الاتحاد التونسي للشغل" بوضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية في البلاد، وتوضيح الرؤية السياسية ورسم مسار تصحيح حقيقي وإنهاء الغموض المحيط بالوضع العام.

وأعرب أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد في بيان لهم بعد اجتماع عقدوه برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، عن "استعدادهم الدائم للذود على الاتحاد والتصدي لكل حملات التشويه وافتعال القضايا والتي تستهدف النقابيات والنقابيين".

وأدانوا "كل الأطراف التي تقف وراء حملات الشيطنة والتشهير وإشاعة مناخ الشحن والتجييش والتحريض".

ودعوا ''إلى توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي وإلى الإسراع بإنهاء الغموض المخيم على الوضع العام ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية".

وجددوا رفضهم المطلق "للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي"، مدينين "تحريض البعض" ضد تونس.

وشددوا على "ضرورة إجراء حوار وطني حقيقي وفق شروط وضوابط تنبني على خدمة الوطن دون غيره وعلى نظافة اليد".

ودعوا الإدارة التونسية إلى النأي عن التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية و"محاولات إخضاعها للولاء للسلطة التنفيذية".

وأكدوا ضرورة "احترام استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة وإجراء إصلاح عاجل للمرفق القضائي حتى يؤدي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون وإنصاف المظلومين وضمان المحاكمات العادلة".

المصدر: "موزاييك أف أم"





