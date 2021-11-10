سفير السعودية لدى مصر يستقبل توأم سيامي مصري قبل سفرهما لإجراء عملية فصل بالمملكة (صور)

استقبل سفير السعودية لدى مصر أسامة نقلي التوأم السيامي المصري "سارة وسلمى" قبل سفرهما لإجراء عملية الفصل في المملكة، والتي وجه بإجرائها الملك العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وأكد السفير نقلي خلال الاستقبال أن التوجيه الكريم بسفر التوأم ووالديهما لإجراء العملية بالمملكة يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين حكومتي وشعبي البلدين، وما تشهده من روابط الدم والقربى، وما توليه القيادة من رعاية واهتمام بالعمل الإنساني في دول العالم كافة.

من جهته عبر والد الطفلتين عن شكره وامتنانه العميق للسعودية على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدا أنها ليست أمرا غريبا على الملك سلمان.

من المقرر أن تُجرى عملية الفصل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في #الرياض على يد فريق طبي #سعودي يرأسه معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ويشارك فيها 25 طبيبًا وأخصائيًا. pic.twitter.com/TRKkWGt5Sq — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) November 10, 2021

المصدر: واس