بالفيديو.. مظاهرة شعبية في مدينة القامشلي بسوريا ضد تركيا

شهدمت مدينة القامشلي في سوريا مظاهرة شعبية ضد تركيا وذلك احتجاجا على مقتل ثلاثة مدنيين أمس الثلاثاء بقصف بطائرة مسيرة تركية.

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وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء اتهمت القوات الكردية، تركيا بقتل ثلاثة مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرتها في شمال شرق سوريا.

وقالت الإدارة الكردية لشمال وشرق سوريا إن "الدولة التركية وعبر طائرة مسيرة قامت باستهداف حي مدني في قامشلو (الهلالية) عصر التاسع من شهر أكتوبر من العام الجاري"، موضحة أن "القصف أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وهم من عائلة گلو الوطنية وبينهم الجد يوسف گلو 82 عاما".

ورأت الإدارة في هذا القصف "في تكرار لمحاولاتها بهدف ضرب الاستقرار في شمال وشرق سوريا، وتأكيدا على سعيها للاستمرار بنهج الإبادة ضد شعبنا".

وردا على هذا الهجوم، دعت السلطات الكردية إلى مسيرة في القامشلي للتنديد بتركيا بالتوازي مع تشييع الضحايا.

المصدر: RT