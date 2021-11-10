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ميشال عون يستشهد بقول للإمام علي بخصوص القضاء والمحاسبة

أخبار العالم العربي

ميشال عون يستشهد بقول للإمام علي بخصوص القضاء والمحاسبة
Reuters DALATI NOHRA
الرئيس اللبناني، ميشال عون
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أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن "الأبرياء لا يخافون القضاء"، مستشهدا بقول للإمام علي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال ميشال عون: "الأبرياء لا يخافون القضاء... وكما قال الإمام علي..من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن".

وكان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، قد أشار في وقت سابق من اليوم، إلى أنه مع بقاء ملف انفجار مرفأ بيروت بيد المحقق العدلي طارق البيطار، وقال: "نحن لا نتدخل في القضاء".

المصدر: RT

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