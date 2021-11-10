قضية الاختفاء الغامض لطيار سعودي بالفلبين.. والدة الطيار تكشف عن تفاصيل مثيرة للشكوك

كشفت والدة الطيار السعودي عبدالله الشريف المفقود في الفلبين، العديد من الأمور والتفاصيل التي تثير الشك والتعقيد في لغز اختفاء ابنها خلال طلعة تدريبية مع مدربه في 17 مايو 2019.

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وكشفت والدة الطيار المفقود خلال مقابلة أجرتها على قناة "روتانا خليجية" عن عدة أمور معقدة وغامضة تتعلق بالتحقيق في حادثة اختفاء ابنها، منها حقيبة الكابتن واختلاف الصيادين في التحقيقات، قائلة: "أنا لما طالبت بالتحقيق مع الصيادين من سعادة السفير قلت له يعني أنا أبغى تحققوا مع الصيادين وتحققوا مع زوجة الكابتن، زوجة الكابتن كانت جالسة مع الصيادين الذين وجدوا الشنطة، جلست معهم وخرجت على أساس أن محمد ولدي يجلس مع الصيادين وشوي خرجوا هم وخرجت هي وقالت له إنهم يبحثون عن سيارة لذلك مشو".

وأضافت: "في التحقيق لما تم التحقيق مع الصيادين مو نفس الصيادين الي اجتمعت معهم زوجة الكابتن وهذا الشي كمان أثار الشك عندنا".

وخلال سؤالها عن قصة الشنطة، قالت والدة الطيار المفقود: "شنطة الكابتن بشهادة شهود الجميع ومن ضمنهم ولده، الشنطة الي كانت مع الكابتن لونها فسفوري والشنطة الي وجدوها الصيادين لونها أسود، وأنها بعد 3 أيام جت على الشاطئ فيها أوراق لم تبلل حتى بعد 3 أيام تخيل".

وأردفت: "لما تم تسليم الشنطة تم تسليم الأوراق والبطاقات حقت الكابتن ولما وصلت للحكومة وصلت مقصوصة وفي بينهم ميدالية مطعجة لاعبين فيها وتفسيري أنا أنه هناك تمويه في الموضوع في شي غريب في حلقة ضائعة لا أعلم ما هي".

حقيبة كابتن الطائرة، واختلاف الصيادين في التحقيقات.. تفاصيل تزيد تعقيد لغز اختفاء الطيار السعودي المفقود في الفلبين@KDROMATYHOTMAI1#اين_عبدالله_الشريف#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجيةpic.twitter.com/K9VDpJtdsp — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 9, 2021

لا نعرف هل هو عايش أم لا، ولا نعرف مصير الطائرة...

والدة الطيار السعودي المفقود في الفلبين تروي لياهلا قصة اختفاء نجلها@KDROMATYHOTMAI1#اين_عبدالله_الشريف#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجيةpic.twitter.com/2obnnUGFsN — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 9, 2021

وفي سؤالها وتفسيرها عن الشخص الذي قال إنه رأى الطائرة في منطقة جبلية، وهل كلمت السفارة في الفلبين وأدرجت اسم الشخص من ضمن الناس الذين تم التحقيق معهم، أجابت "لا لم ندرج اسمه لكن من ضمن المعلومات التي توصلنا لها ومن ضمن البحث أنه شوهدت الطائرة ولكن لسنا متأكدين من المعلومة هذه لأنها لم تصلنا بصفة رسمية".

وقالت والدة الطيار إنها لا تعلم أن ابنها "على قيد الحياة أم ميت حيث لايوجد شيئ يثبت أن الطيارة فقدت أو انحرقت أو أي شيئ يثبت وجود حطام للطائرة".

وكان الطيار السعودي عبد الله الشريف، فقد خلال طلعة تدريبية مع مدربه الفلبيني في 17 مايو 2019، ولم يتم العثور عليهما أو على أي حطام للطائرة أو أشلاء أو متعلقات حتى الأن.

والطيار السعودي المفقود كان في الفلبين مع شقيقه يدرسان الطيران على نفقتهما الخاصة، وأثناء طلعة تدريبية في 17 مايو 2019، انقطع أثر عبد الله الشريف ومدربه والطائرة التي كانا يقودانها.

وحسب صحيفة عكاظ، ذكرت عائلة الطيار المفقود في وقت سابق أن المعلومات التي بحوزتها تقول إنه تم العثور على حقيبة بداخلها هوية قائد الطائرة الفلبيني، وبطاقات مصرفية وصور له مع أحد الصيادين.

ولفتت العائلة إلى أن المعلومات التي لديها تفيد بأن الطائرة مختفية وهي "لم تتحطم".

المصدر: RT+عكاظ