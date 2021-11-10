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إصابة عدد من عناصر "قسد" في هجوم استهدف سيارة تقلهم في مدينة الرقة

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إصابة عدد من عناصر
Reuters
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أصيب عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في هجوم جديد للفصائل الشعبية استهدف سيارة تقلهم في مدينة الرقة.

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وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "عناصر من الفصائل الشعبية استهدفوا بعبوة ناسفة سيارة تابعة لميليشيا "قسد" أثناء تجولها بالقرب من دوار الباسل في مدينة الرقة ما أدى لإحداث أضرار مادية بالسيارة".

هذا وأصيب أمس، عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في هجومين نفذتهما فصائل مسلحة، استهدفا مقرين لـ"قسد" في بلدتي ذيبان والشحيل بريف دير الزور الشرقي.

المصدر: سانا

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