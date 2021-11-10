السفير الروسي في كندا: موسكو مستعدة لإجراء حوار موضوعي مع أوتاوا حول الوضع في سوريا

صرح السفير الروسي لدى كندا أوليغ ستيبانوف بأن موسكو مستعدة لإجراء حوار موضوعي مع أوتاوا حول الوضع في سوريا، إذا كانت كندا مهتمة بذلك.

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وقال الدبلوماسي الروسي بهذا الشأن: "نحن مستعدون لحوار موضوعي مع كندا بشأن المشكلة السورية في حال وجود اهتمام مقابل"، مشيرا إلى أن أي مناقشة لهذه القضية يجب أن تستند إلى "الحقائق" على الأرض.

وشدد ستيبانوف على أن موقف أوتاوا من الملف السوري معروف لدى موسكو و"يتطابق في بعض الجوانب مع الموقف الروسي".

وبما أن الوضع الإنساني في سوريا لا يزال شديد الصعوبة، شدد السفير الروسي على أنه "ليس من الصحيح تقديم المساعدة للسوريين في إعادة إعمار بلادهم ببعض الشروط والمتطلبات السياسية".

وقال السفير الروسي "كنا نود أن يجعل الغرب الجماعي سياسته السورية أكثر واقعية".

المصدر: نوفوستي