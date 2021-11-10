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وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يستنفر على الطريق السريع قرب الخليل

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وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يستنفر على الطريق السريع قرب الخليل
Reuters
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بورود تقارير عن عملية إطلاق نار من سيارة فلسطينية تجاه شاحنة نقل غاز على الطريق السريع قرب مدينة الخليل.

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وأكد موقع "والا" الإسرائيلي، أنه لم يتم تسجيل إصابات في الحادث، مشيرا إلى فرار مطلق النار، وأن الجيش الإسرائيلي استنفر في مكان الحادث، منفذا عمليات مطاردة بحثا عن السيارة.

المصدر: RT+ وسائل إعلام إسرائيلية

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