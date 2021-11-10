وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يستنفر على الطريق السريع قرب الخليل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بورود تقارير عن عملية إطلاق نار من سيارة فلسطينية تجاه شاحنة نقل غاز على الطريق السريع قرب مدينة الخليل.

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وأكد موقع "والا" الإسرائيلي، أنه لم يتم تسجيل إصابات في الحادث، مشيرا إلى فرار مطلق النار، وأن الجيش الإسرائيلي استنفر في مكان الحادث، منفذا عمليات مطاردة بحثا عن السيارة.

כוחות צבא הוזעקו לאזור חוות הגז בכביש 35 ("כביש חוצה יהודה") בעקבות דיווח על ירי לעבר משאית ישראלית. ב"ה ללא נפגעים וללא נזק. pic.twitter.com/TxvfZErSmj — מנדי ריזל (@mendi_rizel) November 10, 2021

المصدر: RT+ وسائل إعلام إسرائيلية