مصر.. المؤبد لمايكل فهمي وبراءة زوجته في قضية خطف 6 قاصرات وهتك عرضهن

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد للطبيب مايكل فهمي بتهمة استدراج 6 قاصرات وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج، وبراءة زوجته من التهم المنسوبة إليها.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة فهمي وزوجته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما نسب إلى الأول من "خطف 6 فتيات مستغلا صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص تمكن من خلاله من إتمام جريمته، واشتراك زوجته معه بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم أسندت إليها بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه".

المصدر: "البوابة نيوز"