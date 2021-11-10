ليبيا.. انتشال 5 جثث مجهولة الهوية في بني وليد

انتشل فريق تطوعي في بني وليد الليبية رفات 5 جثث مجهولة الهوية دفنت منذ سنوات.

وعثر على الجثث فريق متطوعين تابع لـ"جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة"، بطريق النهر الصناعي في منطقة فدراج شرقي بني وليد، بالتعاون مع مديرية الأمن.

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وقال عضو الجمعية حاتم التويجر في تصريح لـ"بوابة الوسط": "بعد الكشف المبدئي تبين أنها دفنت منذ سنوات، نسبة إلى تحلل الجثث الموجودة بالموقع".

وأشار إلى أن الفريق نقل الجثث إلى دار الرحمة بمستشفى بني وليد العام لعرضها على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: "بوابة الوسط"