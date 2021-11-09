بلينكن لبرهم صالح: الهجوم على الكاظمي هجوم على سيادة العراق

دان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح يوم الثلاثاء الهجوم على مقر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وجاء في بيان عن الخارجية الأمريكية بهذا الصدد، أن بلينكن أكد أن "هذا الهجوم كان هجوما على سيادة دولة العراق واستقرارها أيضا".

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وأضاف البيان أن بلينكن شدد على "أن شراكتنا مع الحكومة العراقية والشعب العراقي ثابتة".

يذكر أن مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في "المنطقة الخضراء" ببغداد تعرض لهجوم بطائرات مسيرة ليلة الاثنين.

ورجح البنتاغون وقوف الجماعات المتحالفة مع إيران وراء هذا الهجوم.

المصدر: RT