"البنتاغون": نرجح ضلوع جماعات مدعومة من إيران في محاولة اغتيال الكاظمي

أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي إلى أن الوزارة ترجح "ضلوع جماعات مسلحة مدعومة من إيران في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي".

وقال: "نعتقد أن الجماعات المدعومة من إيران تقف وراء الهجمات في العراق... هذه الهجمات نفذتها جماعات مسلحة لديها إمكانية الوصول إلى الموارد والوسائل الفتاكة لتنفيذ مثل هذه الهجمات".

ولم يكشف كيربي عن الفصائل التي نفذت الهجوم، وقال: "نفذوا هجمات مماثلة باستخدام طائرات كبيرة وصغيرة بدون طيار. هذا هو تكتيكهم المعتاد، ولذا، ننطلق من افتراض ذلك، لكنني لن أتوسع في التحليل الآن".

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أمس الاثنين، إن "السلطات الأمريكية لا تعتزم التعليق بأي شكل من الأشكال على تورط طهران المحتمل في محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي".

بدوره، أدلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده ببيان أشار فيه إلى أن "إيران ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على الهدوء في العراق، كما ستسهم في التداول السلمي للسلطة".

ووقعت محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ليل الاثنين، حيث تعرض مقر إقامته في "المنطقة الخضراء" المحصنة في بغداد لهجوم بطائرات مسيرة.

المصدر: "تاس"