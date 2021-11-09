بعد الجزائر.. إيطاليا تتفق مع المغرب على تفعيل شراكتهما الاستراتيجية متعددة الأبعاد

اتفقت المملكة المغربية وإيطاليا على تفعيل شراكتهما الاستراتيجية متعددة الأبعاد.

وذكر بيان مشترك صدر عقب مباحثات هاتفية جرت يوم الثلاثاء بين وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن الطرفين أشادا بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المغرب وإيطاليا، واتفقا على تسريع الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين البلدين.

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وأضاف البيان أن الوزيرين جددا التأكيد على اهتمامهما البالغ بالحفاظ على الإطار القانوني الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وتعزيزه، بما يضمن استمرار واستقرار شراكتهما الاستراتيجية.

وأكدا أيضا على أهمية مبادرات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

كما بحثا بشكل معمق القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الأخيرة في ليبيا.

وكانت الجزائر قد أعلنت السبت توقيع ثلاث اتفاقيات مع إيطاليا تخص قطاعات التعليم والعدل وحفظ التراث الثقافي (الآثار).

وجاء التوقيع خلال زيارة أداها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى الجزائر.

المصدر: موقع الحكومة المغربية