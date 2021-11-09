إيطاليا تشيد بجهود المغرب لتسوية ملف الصحراء

أشادت إيطاليا بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة لتسوية ملف الصحراء.

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وورد في بيان مشترك صدر في أعقاب محادثات هاتفية أجراها وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، أن إيطاليا تشيد "بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة وتشجع كافة الأطراف على مواصلة انخراطها بروح الواقعية والتوافق".

وأشير في البيان إلى أن دي مايو تطرق خلال هذه المحادثات إلى موقف إيطاليا من قضية الصحراء، كما هو معبر عنه في إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، الموقع في 1 نوفمبر 2019 بالرباط، مجددا التأكيد على الدعم الإيطالي الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة المسلسل السياسي، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار رقم 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021.

المصدر: موقع الحكومة المغربية