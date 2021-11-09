بن سلمان يطمئن على الكاظمي بعد محاولة اغتياله ويؤكد وقوف السعودية إلى جانب العراق

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة فجر الأحد الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن بن سلمان أجرى اتصالا بالكاظمي واطمأن على صحة الأخير إثر "العمل الإرهابي الجبان" الذي استهدفه.

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وأضافت أن بن سلمان أعرب عن تمنيه دوام الصحة والعافية للكاظمي، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب العراق حكومة وشعبا، بما يعزز أمنه واستقراره.

وأشارت إلى أن الكاظمي أعرب من جهته عن شكره لبن سلمان على "مشاعره الأخوية النبيلة التي تعكس متانة العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين".

المصدر: "واس"