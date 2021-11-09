 
مباشر

حميميم: بطاريات "بوك" و"بانتسير" السورية دمرت 6 صواريخ إسرائيلية

أخبار العالم العربي

حميميم: بطاريات
Sputnik Максим Блинов
إطلاق صاروخ من منظومة روسية من طراز "بانتسير-إس" - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rp67

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت أن بطاريات "بوك" و"بانتسير" السورية روسية الصنع دمرت 6 صواريخ من أصل 8 أطلقتها مقاتلات إسرائيلية على سوريا.

وقال في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية: "أمس الاثنين، قامت 6 مقاتلات من طراز "F-15" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بانتهكاك المجال الجوي السوري من شمال لبنان، وأطلقت 8 صواريخ على أهداف للدعم اللوجستي" في سوريا.

وأضاف: "بطاريات "بوك مي 2" و"بانتسير أس" السورية روسية الصنع دمرت في محافظة حمص 6 صواريخ من 8 أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية".

وتابع: "على صعيد آخر، أصيب جندي سوري بجروح نتيجة هجوم على القوات الحكومية في محافظة إدلب" شمال غربي سوريا.

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا