وسائل إعلام إسرائيلية: واشنطن تعدّ مبادرة لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية

أفادت قناة i24NEWS الإسرائيلية بأن واشنطن تجهز مبادرة لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية، في حين أن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد بعد موقفها من هذه المبادرة بعد.

وقالت مصادر مطلعة للقناة إن "الأمريكيين يأملون أن تساهم الحكومة المرتقبة بإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس" الفلسطينيتين.

وأضافت أن "المبادرة الأمريكية تستند على تشكيل حكومة تضم وزراء وممثلين من حركتي حماس وفتح، إلى جانب مختصين بجوانب عديدة ولا ينتمون لأي تيار سياسي".

ونقلت القناة عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية قوله إن الحكومة لم تحدد بعد موقفها من المبادرة.

من جانبه، قال وزير شؤون التطوير الاجتماعي في السلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني إن "السلطة الفلسطينية لن تتجاوب مع أي مبادرة أمريكية، ما لم يكن هناك أي قرار بشأن فتح القنصلية".

المصدر: I24