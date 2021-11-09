"لم أكن أدرك أنني مثلي".. إعلامي عربي يعلن عن ميوله الجنسية المغايرة

أعلن الإعلامي اللبناني جو الخولي المقيم في الولايات المتحدة عبر حسابه على "إنستغرام" عن ميوله الجنسية المغايرة.

ونشر الخولي جزءا من حواره مع موقع "رصيف22" على صفحته وقال: "منذ الطفولة، كنت أعرف ضمنيا أنني مختلف عن باقي الأطفال، فقد كانت لدي اهتمامات مختلفة عن سائر الصبيان الذين كانوا يحبون اللعب بالشاحنات والجنود".

وأضاف: "خلال مرحلة المراهقة، اصطنعت وجودي وهويتي بالكامل لأتقبل نفسي ولكي يصدق الآخرون أنني شخص مستقيم لإرضاء من حولي، بما في ذلك عائلتي، وذلك غالبا لأنني نشأت في محيط أجبرني على الخوف وحثني على أن أكره نفسي بسبب بعض التقاليد التي لم تعد مناسبة لعالمنا اليوم".

وتابع: "في البداية، لم أكن أدرك أنني مثلي، لكنني شعرت دائما أنني مختلف عن زملائي ولم أكن أعرف السبب بالضبط، أن نكون مغايرين أو مثليين أو ثنائيي الميول الجنسية ليس شيئا يمكننا أن نختاره أو نغيره، فالناس لا يستطيعون اختيار ميولهم الجنسية، تماما كما لا يستطيعون اختيار طولهم أو لون عيونهم".

وأضاف: "هذه قصتي وأنا أصنع التاريخ.. ليس بالنسبة لي، ولكن لكل هؤلاء الأطفال الصغار الذين ليس لديهم أي شخص من حولهم لدعمهم والعناية بهم كما هم.. إن التحدث وقبول من نحن ومن نحن الآخرون هو الخطوة الأولى في حب التعاطف.. كن طيبا.. كن متعاطفا.. توقف عن البحث عن موافقة الآخرين.. أنت كافي.. ولا حرج عليك ما دمت لا تؤذي الآخرين.. لست مدينا لأحد بأي شيء لإثبات وجودك ككائن سحري.. انشر الحب.. أنا أحبك".

المصدر: وسائل إعلام + "إنستغرام"