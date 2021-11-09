وزير الخارجية السعودي يستقبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في مقر الوزارة بالرياض يوم الثلاثاء مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأزمة السورية والجهود السياسية المبذولة حيالها، وتعزيز التنسيق المشترك بين السعودية والأمم المتحدة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.

سمو وزير الخارجية يستقبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ويبحثان مستجدات الأزمة السورية والجهود السياسية المبذولة حيالها، وتعزيز التنسيق المشترك بين المملكة والأمم المتحدة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.#واس_عامpic.twitter.com/uerbMSgfwi — واس العام (@SPAregions) November 9, 2021

المصدر: واس