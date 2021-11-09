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وزير الخارجية السعودي يستقبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية السعودي يستقبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا
Reuters
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون
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استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في مقر الوزارة بالرياض يوم الثلاثاء مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأزمة السورية والجهود السياسية المبذولة حيالها، وتعزيز التنسيق المشترك بين السعودية والأمم المتحدة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.

المصدر: واس

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