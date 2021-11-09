مقتل 3 أشخاص باستهداف سيارة في القامشلي السورية (صور + فيديو)

قتل ثلاثة أشخاص بقصف يعتقد أن طائرة مسيرة تركية نفذته استهدف سيارة في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا

وذكرت وسائل إعلام وصفحات إخبارية محلية أن التفجير طال سيارة في حي الهلالية في المدينة، وقالت إن طائرة مسيرة تركية نفذت الاستهداف.

بينما أكدت صفحة يديرها ناشطون من الحي أن ثلاثة أشخاص قضوا إثر التفجير، وهم من آل كلو، ووصفت الصفحة أحدهم وهو يوسف كلو بأنه "الشخصية الوطنية والأب الروحي لحي الهلالية".

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المصدر: وسائل إعلام سورية