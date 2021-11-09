بالفيديو.. متطرفون يهود يحاصرون عمال محطة وقود عرب خلال أعمال شغب في القدس

هدد أعضاء من مجموعة "لهافا" اليهودية المتطرفة عاملين عرب في محطة وقود في القدس بالعنف الجسدي، مما أجبر العاملين على الاحتماء داخل متجر المحطة.

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وقع الحادث، الذي بثت القناة 13 لقطات منه، يوم السبت عند مدخل المدينة وشارك فيه محتجون على قضية أهوفيا سنداك (16 عاما) والذي قتل في حادث سيارة العام الماضي أثناء فراره من الشرطة، بعد أن قام كما يزعم برشق فلسطينيين بالحجارة.

خلال الاشتباكات العنيفة مع الشرطة التي كانت تحاول إخلاء الطرق التي أغلقها المتظاهرون، توجه بعض المتظاهرين، الذين شوهد عدد منهم يرتدون قمصانا عليها شعار "لهافا"، إلى إحدى محطتي الوقود القريبتين من المكان.

واضطر ثلاثة فلسطينيين من القدس الشرقية يعملون في إحدى المحطتين إلى الاحتماء في المتجر بينما كان أعضاء "لهافا" يقرعون النوافذ ويوجهون الشتائم لهم، ويشيرون إلى نيتهم الاعتداء عليهم، بما في ذلك تهديدهم برذاذ الفلفل.

في النهاية، وصلت الشرطة إلى المكان وأبعدت المتظاهرين، الذين بدا أنهم يافعون. لكنهم عادوا بعد ساعة وقاموا مرة أخرى بتهديد عمال محطة الوقود، حسب القناة 13.

وتم اعتقال 21 شخصا خلال الاشتباكات مع الشرطة في المظاهرة الرئيسية عند جسر الأوتار، الذي يمتد على مدخل مدينة القدس. من بين المعتقلين شابة شوهدت وهي تطرق على نافذة محطة الوقود وهي تحمل رذاذ فلفل، وفقا للتقرير.

A zionist settler from the zionist organization "Lahava" assaulted Palestinians at a petrol station in Jerusalem this morning.



It is noteworthy that this organization previously called for the hanging of Jerusalemites at Bab al-Amud. #ApartheidIsrael#IsraeliTerroristspic.twitter.com/n6D16jp0nX — Palestinian Eve Network+🇵🇸 (@PalEvePlus) November 8, 2021

أصيب أربعة شرطيين بجروح عندما ألقى المتظاهرون الزجاجات والحجارة وقاموا برشهم برذاذ الفلفل، بحسب الشرطة الإسرائيلية. ولحقت أضرار بسيارتي شرطة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"