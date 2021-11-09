السيسي يناقش مع ولي عهد الأردن تطورات العلاقات الثنائية

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله، تطورات العلاقات بين القاهرة وعمان.

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وتم التأكيد، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما.

ولفت ولي عهد الأردن إلى أهمية الشراكة بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية، مشيرا إلى اهتمام الأردن في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في المجالات كافة، لا سيما في مجال الاستثمار بالقطاع السياحي. وأشاد بالتقدم الذي تحققه مصر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بإقامة المشاريع التنموية الكبرى، مؤكدا ضرورة الاستفادة من تجربة مصر التنموية وتبادل الخبرات، لا سيما فيما يتصل بالمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

من جهته، أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تطلعه لتكثيف التعاون الثنائي في مجالي السياحة والمشاريع التنموية، وتحقيق التكامل الاقتصادي، لافتا إلى المواقف المشتركة للبلدين حيال مختلف القضايا والتطورات.

المصدر: RT