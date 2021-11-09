تركيا.. القضاء يحقق مع روائي حائز على جائزة "نوبل"

حققت السلطات القضائية التركية، مع الروائي أورهان باموق، الحائز على جائزة نوبل بتهمة إهانة العلم التركي ومصطفى كمال أتاتورك.

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وفتح مكتب الادعاء التركي، تحقيقا مع باموق، بسبب كتابه "ليالي الطاعون، بعد أن قدم المحامي تاركان أولوك في مدينة إزمير، شكوى إلى مكتب المدعي العام يتهم الروائي بإهانة أتاتورك، مؤسس تركيا الحدثية.

وزعم أولوك في شكواه أن باموق حرض الجمهور على الكراهية والعداء في روايته، واستند إلى مقابلة أجراها الروائي مع صحيفة سويسرية يومية عندما حصل على جائزة نوبل.

من جانبه نفى باموق أمام مكتب المدعي العام في إسطنبول الاتهامات الموجهة له، وقال في دفاعه: "لم أكتب أي شيء يشير إلى أتاتورك. أنا لا أقبل الاتهامات".

على الأثر، قرر مكتب المدعي العام عدم الملاحقة على أساس عدم وجود أي إهانة مباشرة لأتاتورك.

المصدر: صحيفة "زمان"