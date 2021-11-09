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قطاع غزة.. أحكام جديدة بالإعدام بحق تجار مخدرات ومتخابرين مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

قطاع غزة.. أحكام جديدة بالإعدام بحق تجار مخدرات ومتخابرين مع إسرائيل
Reuters KHAN YOUNIS
عناصر من حركة "حماس"
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أصدرت هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، عددا من الأحكام بينها الإعدام، بحق متخابرين مع إسرائيل وتجار المخدرات.

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وأصدرت هيئة القضاء العسكري أحكاما تقضي بإعدام 3 أشخاص، اثنان منها بحق متخابرين مع إسرائيل، والثالث بحق أحد تجار المخدرات.

كما قضت بـ11 حكما آخر بحق متخابرين مع إسرائيل وتجار مخدرات بالسجن ما بين 4 إلى 15 سنة، وحكما واحدا بالسجن المؤبد، وآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين تم تبرئة متهم واحد من التهم المنسوبة إليه بالإتجار بالمخدرات لعدم كفاية الأدلة.

وأشارت هيئة القضاء العسكري إلى أن "ذلك يأتي في إطار قيام الهيئة بواجبها في حماية المجتمع الفلسطيني، ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، ومحاربة تجار ومروجي المخدرات والسموم التي تستهدف المجتمع"، موضحة أن "الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979".

المصدر: "معا"

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