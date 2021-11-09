"سانا": مقتل وإصابة مسلحين موالين لتركيا إثر تجدد الاقتتال فيما بينهم بريف الرقة

قتل وأصيب عدد من المسلحين الموالين لتركيا، جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم في محيط قرية تل فندر بمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

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وأفادت مصادر محلية لوكالة "سانا" بأن "مرتزقة قوات الاحتلال التركي مما يسمى "فيلق المجد" الإرهابي استهدفوا بالأسلحة الرشاشة والقذائف سيارات تابعة لإرهابيي ما يسمى "الشرطة العسكرية" التابعة أيضا للاحتلال التركي في محيط قرية تل فندر بمنطقة تل أبيض بالريف الشمالي ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوف الطرفين وتضرر عدد من السيارات".

وأوضحت المصادر أن "الاشتباكات التي تستخدم فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة تأتي جراء التناحر للسيطرة على طرق التهريب مع الأراضي التركية وتتسبب بحالة من الخوف والهلع بين الأهالي".

المصدر: سانا