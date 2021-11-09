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مصدر: مخزون سد الملك في الأردن "لم يصل إلى الخطوط الحمراء"

أخبار العالم العربي

مصدر: مخزون سد الملك في الأردن
المصدر: وكالات
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أفاد مصدر رسمي، لقناة "المملكة" الأردنية، بأن كميات المياه المخزنة داخل سد الملك طلال تبلغ نحو 20 مليون متر مكعب و"هو أمر طبيعي".

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وأشار المصدر، إلى أن السد "لم يصل إلى الخطوط الحمراء"، موضحا أن "نسب الملوحة في السدود المائية للقطاع الزراعي ضمن معدلاتها الطبيعية، ومناسبة جدا لمختلف المنتوجات الزراعية كافة".

وقال إن "ما يقارب الثلاثة سدود من العدد الكلي للسدود في المملكة ينفد مخزونها بشكل طبيعي نهاية كل صيف، ويتم تأمين البديل بشكل مباشرة لسد النقص دون قلق".

وكشف المصدر أيضا أن وزارة المياه والري أوقفت استخدام سد الموجب، الذي يستخدم لأغراض الشرب والري والاستخدامات الصناعية، منذ أغسطس الماضي، بسبب تدني التخزين فيه. وأكد أنه "تم تأمين البديل في ذات الوقت من مصادر أخرى".

وكان رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، كشف أن 6 سدود مياه في الأردن جفت من أصل 17 سدا، مشيرا إلى أن السدود التي جفت هي "الوالة، الموجب، وادي الكرك، التنور، وادي شعيب، وسد زقلاب".

المصدر: قناة "المملكة"

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