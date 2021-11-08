الجزائر.. محاولة قتل رئيس بلدية حرقا بقالمة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوشقوف بقالمة شرق الجزائر بإيداع شخص رهن الحبس المؤقت، بعد متابعته بتهمة محاولة القتل العمد عن طريق الحرق وقع ضحيتها رئيس بلدية وادي الشحم.

وحسب ما ورد في بيان خلية الإعلام للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى 3 نوفمبر الجاري عندما تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي الشحم مكالمة هاتفية مفادها أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي الشحم تعرض لمحاولة القتل العمد عن طريق الحرق بواسطة البنزين.

وأضافت خلية الإعلام أن أفراد الدرك الوطني تنقلوا إلى مكان الحادث، حيث عثروا على قارورة بلاستيكية وولاعة.

وأشارت إلى أنه تم توقيف المشتبه به واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، وتكوين ملف قضائي ضده وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف بتهمة محاولة القتل العمدي عن طريق الحرق.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن قاضي التحقيق أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية ببن جراح إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية