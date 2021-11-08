واشنطن تدعو مصر لتحقيق تقدم "ملموس" في مجال حقوق الإنسان

دعت الولايات المتحدة القاهرة خلال "الحوار الاستراتيجي" الأمريكي المصري في واشنطن لتحقيق تقدم "ملموس ودائم" على صعيد حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء استقباله نظيره المصري سامح شكري في واشنطن إن "تحقيق تقدم ملموس ودائم في مجال حقوق الإنسان ضروري لتعزيز علاقاتنا الثنائية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم هذه الجهود بكل الوسائل"، مؤكدا أن هذه المسألة ستدرج على جدول أعمال المحادثات بين الوفدين التي تستمر يومين.

ورحّب بإطلاق الحكومة المصرية استراتيجية بشأن حقوق الإنسان، مضيفا: "هناك قضايا أخرى تهمنا حيث يمكن اتخاذ خطوات إيجابية. ليس لأن الولايات المتحدة أو غيرها تطالب بذلك بل لأن ذلك يصب في مصلحة المصريين".

من جانبه، قال الوزير المصري إن هناك "عملية تدريجية خاصة بكل بلد"، مشيرا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار "خصوصية البلد" الدينية والاجتماعية والثقافية.

المصدر: "أ ف ب"