إصابة مواطنة لبنانية بشظايا الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت سوريا
الصورة من "فيسبوك"
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أصيبت مواطنة لبنانية وتضررت منازل عدة في منطقة الهرمل شرقي لبناني، جراء سقوط شظايا صواريخ ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لصورايخ إسرائيلية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "المواطنة ز. ج. أصيبت وهي داخل منزلها وتضرر عدد من المنازل المجاورة، بالقرب من بلدة سهلات الماء - قضاء الهرمل، جراء سقوط شظايا صواريخ ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لصورايخ العدو الإسرائيلي".
ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" في وقت سابق اليوم، أن "عدوانا إسرائيليا استهدف نقاطا في المنطقتين الوسطى والساحلية"، مؤكدة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ المعادية.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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