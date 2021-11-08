الجيش السوري يعلن حصيلة "خسائر العدوان على المنطقتين الوسطى والساحلية"
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أعلن مصدر عسكري سوري أن "العدوان الذي استهدف نقاطا في المنطقتين الساحلية والوسطى اليوم أدى إلى جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية".
وقال المصدر في بيان نقلته وكالة "سانا" أنه وحوالي الساعة 19:16 من مساء اليوم الاثنين، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال بيروت مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية.
وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".
المصدر: وكالة "سانا"
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