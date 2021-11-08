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بلينكن: سجل حقوق الإنسان في مصر يتوسط جدول مباحثات اليوم

أخبار العالم العربي

بلينكن: سجل حقوق الإنسان في مصر يتوسط جدول مباحثات اليوم
وزيرا الخارجية الأمريكي والمصري ـ (وزارة الخارجية المصرية)
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 قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن سجل حقوق الإنسان في مصر سيتوسط جدول الأعمال في الاجتماعات مع مسؤولين مصريين اليوم الاثنين.

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وقال بلينكن إن بلاده ومصر تعملان معا على إصلاح نظام الاحتجاز قبل المحاكمة وحماية حرية الصحافة وحرية التعبير في مصر.

وكان الوزير الأمريكي يتحدث في وزارة الخارجية وإلى جواره نظيره المصري سامح شكري قبل بدء الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي.

المصدر: وكالة "رويترز"

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