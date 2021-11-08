الرئيس اليمني يبعث رسالة إلى العاهل السعودي

بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، برقية تهنئة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وأعرب هادي في برقيته، عن "أصدق تهانيه.. متمنيا للملك سلمان بن عبد العزيز موفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة التقدم والنماء للمملكة وشعبها الشقيق في ظل قيادته الحكيمة".

وأشار إلى أن "علاقات الأخوة بين الشعبين اليمني والسعودي ضاربة في جذور التاريخ، وأنها علاقات راسخة ارتبطت بوشائج أخوية، وتاريخية، وجغرافية، والمصير المشترك".

وعبر هادي عن "شكره وتقديره للمملكة، نظير المواقف الأخوية إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف التي يمر بها اليمن حتى يعود إلى وضعه وطبيعته الخاصة".

وقال: "ما تقدمه المملكة بقيادتها لتحالف دعم الشرعية لليمن كان له الدور الأكبر في الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني".

رئيس الجمهورية يهنئ أخيه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم https://t.co/UGLrgiwBgd — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 8, 2021

المصدر: "سبأ.نت"