برنامج تعاون علمي بين سوريا وإيران يشمل إنشاء مراكز بحثية مشتركة

توقيع برنامج للتعاون العلمي بين سوريا وإيران ـ (وكالة سانا)

وقعت إيران وسوريا برنامجا تنفيذيا للتعاون العلمي والثقافي والبحثي، يتضمن إنشاء مراكز بحثية مشتركة وتبادل الخبرات وأساتذة الجامعات بين البلدين.

إقرأ المزيد

ووقع البرنامج في طهران وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا بسام إبراهيم، وعن الجانب الإيراني وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا محمد علي زلفي غل.

ونقلت وكالة "سانا" عن إبراهيم أن "البرنامج التنفيذي يتضمن إقامة برامج علمية وبحثية من مؤتمرات وندوات وورشات عمل وتبادل الخبرات والأساتذة إضافة إلى بناء وإعداد الكوادر البشرية من حيث التأهيل والتدريب وإنشاء مراكز بحثية مشتركة".

وقال الوزير السوري إن إيران "قطعت أشواطا متقدمة في المجال العلمي والبحثي وفي مجال تقانة النانوتكنولوجي، وبالتالي الاستفادة من هذه التجربة العلمية من خلال إقامة حديقة تكنولوجية في جامعة دمشق أو إحدى الجامعات السورية الأخرى".

وعقد الجانبان مباحثات تناولت سبل تطوير وتعزيز التعاون في المجال العلمي والتكنولوجي والبحث العلمي وتبادل الأساتذة والاستفادة من الخبرات الإيرانية في تعزيز القطاع العلمي والبحثي وعقد اتفاقيات تعاون علمي وبحثي بين الجامعات السورية والإيرانية.

المصدر: وكالة "سانا"